روسيا – قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 5.5% سنويا، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدره المركزي الروسي عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم لبحث السياسة النقدية. وقال المركزي، في البيان إن “الاقتصاديين الروسي والعالمي يتعافيان بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق، والتضخم عند مستويات تفوق التوقعات”.

أشار إلى وجود مخاطر في يتعلق بالتضخم، ولفت المركزي إلى أن مؤشر التضخم السنوي في روسيا ارتفع اعتبارا من 7 يونيو الجاري إلى 6.15%.

كذلك ألمح المركزي الروسي إلى أن احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي مجددا في الاجتماعات المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العملة الروسية عقب قرار المركزي الروسي رفع سعر الفائدة. ووفقا لبيانات بورصة موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 12 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 71.60 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو، بحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، بواقع 25 كوبيكا إلى 87.07 روبل.

المصدر: تاس

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