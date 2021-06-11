ماكرون: نعمل على إنشاء آلية مالية لاستمرار الخدمات في لبنان

ماكرون: نعمل على إنشاء آلية مالية لاستمرار الخدمات في لبنان

فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تعمل مع شركاء دوليين على إنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية.

وفي مؤتمر صحفي أضاف ماكرون أنه سيدافع عن جهود تشكيل حكومة “من شأنها أن تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية”.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن اليوم أن اقتراحات مراقبة رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الصندوق جاري رايس أنه “ليس واضحا كيف سيتم تمويل السحب المزمع من الودائع نظرا للتراجع الحاد في العملات الأجنبية بلبنان في السنوات الأخيرة”.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، اشتدت حدتها بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي.

المصدر: رويترز

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