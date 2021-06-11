روسيا – علق عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف، على تصريح الرئيس فلاديمير بوتين حول أن احتمال نشر صواريخ للناتو في أوكرانيا، يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

وقال في حديث لقناة RT: “أعتقد أن الرئيس تحدث بوضوح عن النشر المحتمل لصواريخ الناتو، وقبل كل شيء صواريخ الولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا، وأشار إلى أنه مسألة أمنية لروسيا”.

وأضاف: “روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع هذه العملية”.

وأشار بوتين في تصريح لقناة “روسيا 24” التلفزيونية إلى أنه “لا يعرف ما الذي اتفقت عليه كييف والغرب بشأن انضمام أوكرانيا للناتو”، مؤكدا أن “روسيا تأخذ ذلك بعين الاعتبار”.

وقال بوتين: “أما ما يخص فكرة انضمام أو خطة انضمام أوكرانيا للناتو، فأنا على علم بها وأرى تعليقات مراقبينا وردود فعل وسائل الإعلام لدينا وسياسيينا. الجميع يضحكون على (الرئيس الأوكراني) فلاديمير زيلينسكي، ويقولون إن كل ذلك كلام فارغ، ولن يكون هناك أي شيء وإلى آخره، ولكن عندي رأي مختلف”.

وأكد، أنه “لا توجد أي ضمانات لعدم انضمام أوكرانيا للناتو”، مشيرا إلى أن “اقتراب البنية التحتية للناتو من الحدود الروسية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأمن الروس وروسيا”.

المصدر: RT

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