ليبيا – أكد خالد الزائدي محامي عائلة العقيد الراحل معمر القذافي إنه لن يتم التنازل عن حق أسرة القذافي وسيتم متابعة مصير أبنائها في السجون ومحاسبة من عرقلوا تنفيذ أحكام القضاء.

الزائدي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أكد أن الساعدي معمر القذافي بريء وصدرت أحكام براءة بحقه وقرارات إفراج ولم تنفذها حكومة رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج ولا حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة .

وأشار إلى تقديمه شكاوى للنائب العام ضد فائز السراج ووزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق محمد لملوم وآمر كتيبة ثوار طرابلس التابعة لداخلية الوفاق هيثم التاجوري وخالد الشريف ” أبو حازم ” المسؤول العسكري السابق للجماعة الليبية المقاتلة، مؤكدًا أنه سيتم ملاحقتهم دولياً.

الزائدي لفت إلى أن وزارة العدل والنائب العام وقوة الردع مستعدين لتنفيذ قرارات الإفراج ولن يتم إمهال حكومة الدبيية الكثير على جريمة الاعتقال التعسفي وحجز حريات البشر.

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