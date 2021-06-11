تونس – كشف رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، أن وزارة الداخلية أعلمت الغنوشي بوجود “تهديد جدي باغتياله”.

وأضاف في منشور على “فيسبوك” أن مسؤولين بالوزارة زاروا مقر البرلمان، أمس الأربعاء، لإعلام الغنوشي بهذا التهديد.

وتابع: “ليس صعبا توقّع الجهات التي يمكن أن تقف وراء هذه التهديدات. فكل من يعادي تحرر الشعب التونسي من الاستبداد ويريد طمس التجربة الديمقراطية هو بلا شك صاحب مصلحة في هذا الاغتيال المخطط له، سواء كان طرفا تونسيا داخليا أو طرفا إقليميا خارجيا”.

ولفت إلى أن “الغنوشي يواجه هذا التهديد الخطير بكل الزخم والحضور، ليس لشخصه فقط ولكن للأفكار والمؤسسات والرمزيات التي يمثلها”.

المصدر: RT

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