إيطاليا – سيحيي مطرب الأوبرا الإيطالي، أندريا بوتشيلي، حفل افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا، التي تنطلق منافساتها مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأولمبيكو في روما، بمباراة إيطاليا ضد تركيا.

من هو بوتشيلي؟

ولد في 22 سبتمبر عام 1958 في إيطاليا، وتعلم العزف على البيانو، والناي، والساكسافون وهو طفل صغير.

وحاز بوتشيلي وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية، ووسام استحقاق دوارتي، وسانشيز، وميلا، ويعتبر أحد أكثر المطربين شهرة في العالم اليوم، وحتى أن البعض يصفه بأنه صاحب أجمل صوت في العالم.

إرث مع كرة القدم وتاريخ حافل مع الأحداث الرياضية

يملك بوتشيلي إرثا له علاقة بكرة القدم، إذ أنه فقد بصره في عمر الثانية عشر، في حادث تعرض له أثناء ممارسته كرة القدم.

وسبق للمطرب الإيطالي أن أحيا العديد من الفعاليات الرياضية الهامة، كان أبرزها حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في تورينو عام 2006، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2016.

وسيقدم بوتشيلي، أغنية “جاكومو بوتشيني” الشهيرة في حفل افتتاح “يورو 2020″، الذي سيتضمن أيضا عرضا جويا وإطلاق الألعاب النارية فوق ملعب “الأولمبيكو”.

وتنطلق منافسات “يورو 2020″ اليوم الجمعة، وتستمر لمدة شهر كامل في 11 مدينة أوروبية بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: آس”

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