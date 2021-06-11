الولايات المتحدة – نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصادر مطلعة أن الرئيس جو بايدن يخطط لمعالجة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو عندما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.

وأفادت الشبكة بأن بايدن يأمل في أن يتفق الطرفان على إعادة سفيريهما إلى واشنطن وموسكو، بعد شهور من عدم وجود تمثيل دبلوماسي كبير في أي من البلدين.

ومن المتوقع أن تعقد قمة بوتين-بايدن في 16 يونيو الجاري في جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا، وأهم المحاور الدولية والنزاعات الإقليمية.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال الأسبوع الماضي إنه لا يستبعد استئناف السفيرين الروسي والأمريكي عملهما في عاصمتي البلدين بعد اجتماع زعيمي روسيا والولايات المتحدة في جنيف.

وتم استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى موسكو للتشاور منتصف مارس الماضي بعد تصريحات جو بايدن المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا في 15 أبريل، تم استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان إلى وزارة الخارجية الروسية وتلقى السفير اقتراحا أن يسافر إلى واشنطن للتشاور.

المصدر: “سي إن إن” + وكالات

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