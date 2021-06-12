إيطاليا – استهل منتخب إيطاليا مشواره في النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، بفوز عريض على نظيره التركي (3-0)، في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما امس.

وتقدم منتخب إيطاليا بهدف جاء بـ”نيران صديقة” سجله اللاعب التركي ميريح ديميرال مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، في الدقيقة 53، خطأ في مرماه.

وضاعف المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي النتيجة “للآتزوري”، بحلول الدقيقة 66 بتسيدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.

واختتم المهاجم الإيطالي لورنزو إنسيني ثلاثية أصحاب الأرض، في الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة روما.

وحصد منتخب إيطاليا نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الأولى لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2020” المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة بين منتخبي ويلز وسويسرا، يوم السبت، على ملعب “باكو الأولمبي” في العاصمة الأذربيجانية باكو.

المصدر: RT

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