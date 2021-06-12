واشنطن – أفاد البيت الأبيض امس بأن قادة مجموعة السبع المجتمعين في بريطانيا سيؤيدون مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات لا يقل عن 15 بالمئة.

وجاء هذا الإعلان في تغريدة لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، على “تويتر”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اقترحت في مايو حدا أدنى للضرائب على الشركات عالميا لا يقل عن 15 بالمئة، في محاولة لإنهاء دوامة هبوط معدلات ضرائب الشركات والتصدي لتحويل شركات متعددة الجنسيات أرباحها إلى بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.

المصدر: “رويترز”

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