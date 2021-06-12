ليبيا – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار “المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل.
وحضر المؤتمر وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير الصحة علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.
وألقى الدبيبة كلمة بالمناسبة قدم في مستهلها الشكر للقائمين على هذا الحدث المهم الذي من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع الصحي في البلاد إذا ما تم استغلاله بالشكل المناسب.
كما أضاف أن وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات أمر مهم جدًا، نظرًا لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ومن شأنه ايضا أن يساعد المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى خاصة خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا.
وأكد على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي ووضع تصور فاعل لمشروع التأمين الصحي، مششداً على تفعيل القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي الخاص من خلال الاستثمار بعد تصنيف المصحات من قبل وزارة الصحة.
وقال الدبيبة “إننا بحاجة إلى تنظيم القطاع الخاص ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب لتوفير الخدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين، كما أنه من المهم عدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية”.
ودعا رئيس الحكومة إلى تطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، حتى يتمكن من توفير الاحتياجات من الخدمات الصحية بشكل يغني عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج.
وفي الختام قال إن الأهداف ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم من الجميع العمل بجد واحترام المهنة وعدم استغلال الأزمات والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي و الاستثمار في العقول والأبحاث والالتزام بالمسؤولية اتجاه المجتمع.