ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال اليومين الماضيين ، بعضو مجلس النواب وعميد بلدية غريان بالإضافة إلى عدد من الأعيان وممثلي قطاعات مختلفة من المدينة، بحضور وزراء الإسكان والتعمير والمواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

اللقاء ناقش وفقا للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عدد من المواضيع الخدمية المتعلقة بتفعيل عقود صيانة وإنشاء عدد من الطرق والمباني الخدمية والصحية داخل البلدية.

وتطرق اللقاء إلى بعض العراقيل القانونية التي تؤخر إنتخاب مجلس بلدي جديد، والتي طالبوا بتدخل الحكومة لحلحلتها عبر وزارة الحكم المحلي.

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