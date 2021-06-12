تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يعرف الجهة التي تقف وراء “افتعال الأزمات وتحريك الشارع”، مؤكدا أنه لن يسمح بأي “تطاول على التونسيين”.

وجاء ذلك خلال لقائه امس مع رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

وأوضح سعيد أن “ما حصل هذه الأيام ينذر بخطر شديد على الدولة التونسية التي لن أتركها تسقط”.

وأضاف: “أعرف من يحرك الشارع والأزمات ويفتعلها بل يفتعل الأزمة تلو الأخرى للبقاء في الحكم، وليعلم أن تونس ليست بضاعة وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع على قدم المساواة”.

وتابع قائلا: “لن أسمح لأي كان أن يتطاول على التونسيين أو أن يمس أعراضهم أو ذواتهم البشرية… ما حصل وما يحصل اليوم غير مقبول على أي مقياس من المقاييس وليتحمل كل واحد مسؤوليته”.

المصدر: “موزاييك أف أم”

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