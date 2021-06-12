ليبيا – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة عائشة الكيلاني ضرورة تحسين وتطوير كافة الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي.

تأكيد الكيلاني جاء وفقا لبيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن موقف الوزيرة جاء خلال اجتماع مع رئيس صندوق الضمان الاجتماعي في بنغازي إدريس احفيظة.

وأضاف البيان إن الكيلاني شددت على العمل على تذليل الصعوبات الحائلة دون رفع قيمة المعاشات فضلا عن تناول ملف المتقاعدين والخدمات الضمانية المقدمة لهم حيت اتفق الجانبان على وضع الآلية المناسبة لتنفيذ المقترحات ومطالب المتقاعدين عبر التنسيق والتواصل مع المؤسسات الحكومية التشريعية والتنفيذية.

إلى ذلك تدارست الكيلاني مع عضو مجلس النواب سلطنة المسماري أوضاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة في اجتماع تم عقده في فندق “تيبستي” في بنغازي بحضور جمعيات ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والقدرات الذهنية وممثلين عن المجلس التسييري مرزق ومجموعة من مهجري المدينة.

وتعهدت الكيلاني بمتابعة مطالب هذه الفئات ومن بينها تسوية المعاشات الأساسية والمنفعة السكنية والإعانة المنزلية والتأمين الصحي فضلا عن استحداث نواد ثقافية واجتماعية لذوي الإعاقة بالإضافة إلى بذل كل ما من شأنه تأهيل وتوفير فرص عمل لهم.

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