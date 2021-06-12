ألمانيا – أعلن البنك المركزي الأوروبي، امس الإبقاء على معدلات الفائدة وبرنامج التحفيز النقدي دون تغيير، من أجل دعم عملية التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وأفاد البنك في بيان، أنه ثبت الفائدة على الودائع عند سالب 0.5 بالمئة، كما أبقى الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية والإقراض الهامشي، عند صفر بالمئة و0.25 بالمئة على التوالي.

وتضررت الاقتصادات الأوروبية بشدة جراء القيود التي فرضتها الدول لاحتواء تفشي الوباء، ما دفع المركزي الأوروبي إلى إطلاق حزمة تحفيز ضخمة منذ مارس/آذار 2020، وخفض أسعار الفائدة.

وتوقع مجلس إدارة البنك، أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة عند مستوياتها الحالية أو أدنى في مستويات التضخم الحالية، قريبة من 2 بالمئة.

وأشار إلى مواصلة مشترياته في إطار برنامج الطوارئ لشراء الأصول بقيمة 1.85 تريليون يورو بنهاية مارس/آذار 2022، للمساهمة في اجتياز الركود الناتج عن تداعيات الفيروس.

وحسب البيان، سيواصل البنك توفير السيولة الكافية من خلال عمليات إعادة التمويل ودعم الإقراض المصرفي للشركات والأسر.

الأناضول

Share and Enjoy ! 0 Shares