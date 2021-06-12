فيينا – واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها مسجلة مكاسب جديدة، امس في وقت توقعت وكالة الطاقة الدولية تجاوز الطلب العام الجاري، مستوياته قبل الجائحة، داعية تحالف “أوبك+” إلى زيادة الإنتاج.

وبحلول الساعة 9:31 (ت.غ)، كانت عقود خام برنت القياسي، تسليم أغسطس/آب، تتداول عند 72.65 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتا أو بنسبة 0.18 بالمئة عن سعر التسوية في نهاية جلسة الخميس.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو/تموز، 10 سنتات أو بنسبة 0.14 بالمئة، إلى 70.39 دولار للبرميل.

وأسعار الخامان القياسيان، الجمعة، مرتفعة بحوالي 1.5 بالمئة عن إغلاقها تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى مدار الأسبوع، تلقت أسعار النفط دعما من بيانات اقتصادية قوية من الصين واوروبا، وخصوصا من الولايات المتحدة.

فقد أظهر تقرير الوظائف، الجمعة الماضي، وإعانات البطالة، الأربعاء الماضي، تسارع تعافي سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

والخميس، أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية ارتفاع التضخم الأمريكي في مايو/أيار، إلى 5 بالمئة على أساس سنوي، في أسرع وتيرة سنوية من 2008.

وأظهرت تقارير رسمية أوروبية أيضا زيادة ملحوظة بالتضخم في منطقة اليورو.

وارتفاع التضخم مؤشر على تعافي الاستهلاك، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات، مع تخفيف قيود كورونا في ظل التقدم بحملات التطعيم.

والجمعة، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن “الطلب (على النفط) آخذ بالارتفاع، وهو في طريقه لتجاوز مستوياته قبل الجائحة”.

ودعت وكالة الطاقة تحالف “اوبك+” إلى زيادة الإنتاج، وقالت المنظمة الدولية إن بإمكان دول التحالف ضخ 1.4 مليون برميل إضافية يوميا.

يضم تحالف “أوبك+” 24 منتجا للخام بينهم الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بقيادة السعودية، و11 منتجا من خارجها بقيادة روسيا.

وقبل الجائحة، كان الطلب العالمي على النفط بما بين 100-105 ملايين برميل يوميا.

وتراجع الطلب العالمي إلى أدنى مستوياته في الربع الأول من العام 2020، في ذروة الموجة الأولى من الجائحة، عندما وصل إلى حوالي 87 مليون برميل يوميا، لكنه ارتفع تدريجيا ليصل حاليا ‘لى حوالي 95 مليون برميل يوميا.

الأناضول

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