الأمارات العربية – أنتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الإمارات لعضوية مجلس الأمن إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا للفترة 2022-2023.

وانضمت الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة في ديسمبر1971، كما سبق لها أن كانت عضوا في مجلس الأمن في الفترة 1986 – 1987.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد “ارتكزت حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن على التزامها في تعزيز الشمولية، والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام على كافة الأصعدة”.

وأكدت الإمارات على “إيمانها الراسخ بأهمية بناء الجسور لتعزيز العلاقات بين أعضاء المجلس، وتجديد ثقة الدول الأعضاء في قدرة المجلس على الاستجابة بشكل فعّال للتحديات الدولية التي تواجه السلم والأمن الدوليين”.

وحصلت الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية لهذا الترشيح في عام 2012، وكذلك تزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020.

المصدر: “وام”

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