تركيا – أرتفعت قيمة الصادرات التركية من الحليب ومشتقاته في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.04 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، الجمعة، بلغت صادرات الحليب ومشتقاته في الربع الأول من العام الجاري، 80 مليونا و180 ألف دولار.

وأوضحت أن صادرات الحليب ومشتقاته في الربع الأول من 2020 بلغت 71 مليونا و560 ألف دولار.

وقال طارق تزيل، رئيس مجلس إدارة اتحاد “منتجي الحليب واللحوم والمواد الغذائية” في تركيا، إن الصين والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبيلاروسيا والأرجنتين وأوروغواي، على رأس قائمة الدول المستوردة.

الأناضول

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