ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن هناك قاعدة دستورية جاهزة متفق عليها من لجنتي النواب والدولة، صوت عليها مجلس الدولة الاستشاري وتجاهلها مجلس النواب.

حويلي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” اليوم السبت إلى تواصلهم المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات بشأن ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور، لافتاً إلى انهم بانتظار اجتماع أعضاء الحوار المزمع عقده في جنيف أواخر يونيو الجاري.

ونوّه إلى أن أبرز نقاط الخلاف بين أعضاء الحوار هي الاستفتاء على الدستور من عدمه، وانتخاب الرئيس انتخابا مباشرا أو غير مباشر، والقسم، وتمثيل المكونات، إضافة إلى بعض الخلافات البسيطة التي يمكن الاتفاق عليها.

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