ليبيا – كشفت مصادر مطلعة لـ المرصد عن نشوب خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة من جهة وبين رئاسة الوزراء وعدد من الوزراء من جهة أخرى انعكس على الإجتماعات التي سارت بشكل منفرد ومتوتر حتى داخل الرئاسي نفسه باجتماع رئيسه مع الوفد منفردًا واجتماع اللافي والكوني معهم بشكل منفصل والدبيية ووزرائه كذلك .

وقالت المصادر وهي مصادر مسؤولة فضلت عدم كشف هويتها بأن هذا الخلاف دب على خلفية وصول الوفد الوزاري التركي إلى طرابلس دون إذن وتنسيق مسبق وتعمد ارتكاب إيحاءات مهينة بما فيه السلوك المشين الذي تعمده وزير الدفاع خلوصي آكار خلال وصوله معيتيقة بالأمس .

وبينت المصادر نفسها بأن من بين أسباب الخلافات ” إصرار الوفد التركي على تحديد مواعيد الاجتماعات الرسمية مع الحكومة بمايتناسب مع الوفد التركي الذي وصف نفسه وقواته بأنهم غير أجانب في ليبيا “ ماتسبب في إحراج لبعض الأطراف الحكومية حتى أمام الرأي العام .

وتترقب عدة أطراف ليبية سياسية، وعسكرية، واجتماعية موقف السلطات تجاه التجاوزات الدبلوماسية للأعراف الدولية التي قام بها الوفد الوزاري التركي وتصريحاته الإستفزازية من داخل طرابلس ضد أطراف ليبية أخرى والتصرف بعقلية التابع والمتبوع .

صور |وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يصل قاعدة معيتيقة في زيارة مفاجأة مع غياب ليبي تام بما فيه الحرس حيث استقبله قادة وعناصر القوات التركية في #طرابلس الذين انتقل للاجتماع معهم في مقرهم المُحصن بالقاعدة بعيدًا عن العسكريين الليبيين مثل الحداد وقادة مناطقه العسكرية! #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/s2P06kggMu — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 11, 2021

وقال مصدر من هذه المصادر لـ المرصد ” الأتراك أصبحوا يتعمدون الإحراج والإيحاء بأنهم مسيطرون علينا وعلى العاصمة ويبدو انهم لم يستوعبوا بعد ان المشهد قد تغير وبأن حكم السراج قد انتهى ، لكننا لم نلمس حتى الآن موقفًا واضحًا من الحكومة والرئاسي تجاه هذا الأمر المحرج لبعض الوزراء حتى في دوائرهم ، يقول آكار لسنا أجانب ، فعلى المسؤولين لدينا الإيضاح عما اذا كان الأتراك اصبحوا ليبيين او الليبيين اصبحوا اتراك او ان ليبيا باتت محافظة تركية” .

ونوهت ذات المصادر بأن من بين هذه الإستفزازات ماقام به الوزير ” آكار من توجيه شتائم لأحد الأطراف الليبية متعمدا توتير الوضع وربما السعي لعودة الإقتتال خاصة بعد تضييق الخناق على بلاده وغيرها للخروج من ليبيا مع قرب مؤتمر برلين الثاني وتعمد الأتراك تقديم معلومات مخابراتية مضللة عن حرب جديدة وشيكة او انقلاب داخلي مزعوم في طرابلس بما يبرر لهم ومرتزقتهم البقاء في ليبيا”.

فيديو | مقتطفات من حفل عيدالميلاد ورأس السنة الذي أقيم البارحة في معيتيقة للجنود الأتراك ووزير دفاعهم وعدد من " الليبيين " بتأمين من قوة الردع والقوات التركية وسط تفاعل الجنود الحضور وباشاآغا والمشري والنمروش . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/1h8rGCnUfT — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 27, 2020

وكانت مصادر من مراسم معيتيقة قد كشفت للمرصد يوم أمس عن جانب من التصرفات المهينة التي قام بها آكار واشغلت الرأي العام مثل عدم وجود أي مسؤول ليبي في استقباله وتعمل الضباط الأتراك الذين استقبلوه بابعاد الحراس الليبيين وعقده اجتماعاً مغلقًا معهم لا يُعرف مادار به .

الدفاع التركية تبث لقطات من اجتماع الوزير "آكار" بمعيتيقة جالسًا بين رئيس أركانه ورئيس أركان الوفاق وهو يردد "الجلوس هكذا ، البروتكول هكذا" فيما بدا اعتراضًا على طلب أحدهم بضرورة ان يتوسط ويتصدر الحداد الجلسة كمضيف قبل ان يتوجه له بسؤال : ماذا فعلت بعد عودتك إلى #ليبيا؟ #المرصد pic.twitter.com/rEwGCZZXYN — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 3, 2021

وكان آكار قد تعمد توجيه إهانات مبطنة في زياراته الأخيرة منها رفع العلم التركي فقط في قاعة معيتيقة واقامة حفل رأس السنة ونشر مكتبه مقطعًا وهو يوبخ الحداد وقادة مناطقه العسكرية عم كيفية الجلوس وصولاً إلى ما جرى بالأمس .

المرصد – خاص

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