ليبيا – يعتزم وفد تركي وبتوجيهات من رئيسهم رجب أردوغان، إجراء زيارة إلى ليبيا قبل قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المزمعة الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الجمعة، وفقاً لوكالة “الاناضول” أن الوفد برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سيضم وزيري الدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

كما يضم الوفد رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، فيما لم يذكر البيان تاريخ الزيارة.

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة يوما واحدًا، يلتقي خلالها الوفد عبد الحميد الدبيبة، وتشهد عقد لقاءات، فضلاً عن لقاء محتمل للوفد مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

يشار إلى أن نفس الشخصيات في هذا الوفد قد زارت طرابلس يوم 3 مايو الماضي والتقو خلال يارتهم بالدبيبة والمنفي ومحمد الحداد.

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