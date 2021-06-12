روما – توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، امس ارتفاع تكاليف الواردات الغذائية العالمية بنسبة 12 بالمئة في 2021 إلى مستوى قياسي، بسبب غلاء السلع الأساسية وزيادة الطلب.

وقالت المنظمة في تقرير، إن “فاتورة واردات الغذاء حول العالم بما في ذلك تكاليف الشحن، من المتوقع أن تصل 1.715 تريليون دولار هذا العام، من 1.530 تريليون دولار في 2020”.

وارتفعت تكاليف الواردات السلعية بشكل عام، اعتبارا من الربع الأخير 2020، بسبب ارتباك في سلاسل الإمدادات، سواء من أسواق المواد الخام أو الدول الصناعية نحو الأسواق الاستهلاكية.

وزاد التقرير: “ارتفاع الأسعار منذ أواخر 2020، زاد مخاطر الدول الفقيرة التي تعتمد على الاستيراد.

وسجل المؤشر الشهري لأسعار المواد الغذائية أعلى مستوى في 10 سنوات خلال مايو/أيار الماضي، ما يعكس مكاسب حادة للحبوب والزيوت النباتية والسكر، وفق التقرير.

كما ذكر التقرير أن مؤشرا آخر لقيمة واردات الغذاء، ومن ضمنها كلفة الشحن، ارتفع كذلك مسجلا مستوى قياسيا في مارس/آذار هذا العام، متجاوزا مستويات رصدت أثناء ارتفاعات سابقة في أسعار الأغذية في الفترة من 2006 إلى 2008.

وبينما كان نمو التضخم هدفا عالميا خلال 2020، بسبب تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك بالتزامن مع تداعيات جائحة “كورونا”، تحول اليوم إلى هاجس دولي بفعل حزم التحفيز المالي، والذي قاد إلى قفزة كبيرة في الاستهلاك.

الأناضول

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