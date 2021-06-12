ليبيا – أجرى وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة، مباحثات هاتفية، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، حول التحضيرات لمؤتمر برلين 2 المقرر في 23 يونيو الجاري.

,تندرج هذه المحادثات بحسب تغريدة نشرتها الدبلوماسية المغربية على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مع الأطراف الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار التحضيرات لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا.