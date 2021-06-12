كوريا ش – أفادت وكالة “تستاك” الكورية الشمالية بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وجه برقية تهنئة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة اليوم الوطني الروسي.

وهنأ كيم جونغ أون، نيابة عن حكومة وشعب بلاده، رئيس وحكومة وشعب “روسيا الصديقة” بالعيد، وتمنى لبوتين “الصحة والنجاح الكبير، ولشعب روسيا الرفاهية”.

وقال كيم: “أعبر عن ثقتي بأن تتوسع وتتعزز علاقات الصداقة والتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، والتي دخلت مرحلة التنمية الجديدة بعد أول لقائنا الذي جرى في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في كل المجالات”.

وأشار إلى أن كلا البلدين يسعيان لتطوير علاقات الصداقة التقليدية وفق مبادئ العهد الجديد.

وجرت القمة الأولى للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في أبريل عام 2019 بمدينة فلاديفوستوك الروسية. وناقش الزعيمان خلالها العلاقات الثنائية وآفاق تطوير التعاون بين البلدين والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: نوفوستي

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