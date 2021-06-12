إنجلترا – أفادت وسائل إعلام، بأن فريق ليفربول الإنجليزي، يرغب بالتعاقد مع الألماني فلوريان نيوهاوس، لاعب خط وسط نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة “سبورت1” الألمانية، يرغب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في ضم مواطنه الشاب، فلوريان نيوهاوس، لتعويض الثغرة التي تركها جيورجينو فينالدوم، برحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وقد أدى اللاعب الشاب نيوهاوس أداء رائعا مع فريقه مونشنغلادباخ خلال الموسم المنصرم، في الدوري المحلي “البوندسليغا” ودوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول أجرى محادثات مع نيوهاوس، ولكن لم يقدم عرضا رسميا حتى الآن، وسيبدأ في محادثاته الرسمية بعد عدة أيام، مؤكدة أن اللاعب ينتهي ارتباطه بفريقه الحالي مع نهاية موسم 2024.

وشارك فلوريان نيوهاوس (24 عاما) في 45 مباراة مع مونشنغلادباخ خلال الموسم الماضي، وسجل 8 أهداف، وصنع 7 في جميع البطولات.

المصدر: وكالات

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