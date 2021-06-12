فرنسا – صرح مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، بأنه يرغب في توجيه سؤال للقطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، حول الصفقات التي سيبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مبابي في حوار أجرته معه مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “السؤال الذي أود توجيهه للخليفي حاليا يدور حول هوية اللاعبين الذين سيتعاقد معهم باريس هذا الصيف؟”.

وكان النادي الباريسي أعلن عن صفقة وحيدة بالتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي جورجينو فينالدوم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وكشف كيليان عن إعجابه ببعض اللاعبين، قائلا: “لقد تحدثت مؤخرا مع والدي عن بعض اللاعبين الذين أثاروا إعجابي عند متابعتهم من مقاعد المتفرجين عندما كنت مصابا، مثل جيريمي دوكو، الذي يمتاز بالقوة والسرعة، لم أر مثله على مدار 5 سنوات من مسيرتي الاحترافية”.

وأردف: “أما بخصوص اللاعبين الماهريين من أصحاب السرعات، فيعجبني أوباميانغ، وكذلك نيمار قبل إصابته، كان يمتلك قدرة على تغيير اتجاهاته بسهولة جنونية”.

وواصل: “هناك لاعبون أيضا ربما لا يلفتوا الأنظار على مستوى المهارة، مثل كايل ووكر، فهو يتحول إلى ما يشبه الدبابة عندما ينطلق بسرعته”.

وردا على سؤال حول أكثر 3 لاعبين يتمنى أن يقرأ حوارا لهم عبر صفحات المجلة الفرنسية الشهيرة، قال مبابي: “بوفون، لأنني أود أن أعرف ماذا سيفعل في خطوته القادمة، وميسي لأنه لا يتكلم كثيرا، لذا الحديث معه سيكشف أمورا جديدة، وأخيرا ماونت، لأنه لاعب رائع، لكننا لا نعرف الكثير عنه”.

المصدر: وكالات

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