واشنطن – صرح مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستعلن عن مشروع جديد يخص البنية التحتية العالمية، ردا على مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وقال المسؤول الذي تحدث إلى الصحفيين بشرط عدم نشر اسمه إن “الولايات المتحدة ستسعى أيضا لدفع الزعماء الآخرين بمجموعة السبع (G7) لاتخاذ إجراء ملموس فيما يتعلق بالعمل بالسخرة في الصين، ولإدراج انتقاد لبكين في بيانهم الختامي”.

وأضاف: “هذا ليس لمجرد مجابهة الصين، لكننا لم نقدم حتى الآن بديلا إيجابيا يعكس قيمنا ومعاييرنا وأسلوبنا في إدارة الأعمال”.

وأكد: ” سنعلن غدا عن مبادرة بناء أفضل للعالم، وهي مبادرة بنية تحتية عالمية جديدة طموح مع شركائنا في مجموعة السبع لن تكون مجرد بديل وحسب عن مبادرة الحزام والطريق”.

ومبادرة الحزام والطريق الصينية مشروع بنية تحتية يكلف تريليونات الدولارات، أطلقه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عام 2013 ويشمل مبادرات تنمية واستثمار تمتد من آسيا إلى أوروبا وما وراءها.

ووقعت أكثر من 100 دولة اتفاقات مع الصين للتعاون في مشروعات تتصل بهذه المبادرة، مثل مد خطوط سكك حديدية وإقامة موانئ وطرق سريعة وغيرها من مشروعات البنى التحتية.

وتشير قاعدة بيانات ريفينيتيف إلى أنه حتى منتصف العام الماضي كان هناك أكثر من 2600 مشروع مرتبط بالمبادرة الصينية بتكلفة 3.7 تريليون دولار، رغم أن وزارة الخارجية الصينية قالت في يونيو الماضي إن حوالي 20 في المئة من المشروعات تأثرت بشدة بجائحة كوفيد-19.

المصدر: رويترز

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