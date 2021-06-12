عمان – تلتقي سوريا مع السعودية، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، ضمن النافذة الثالثة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا لكرة السلة، التي تستضيفها إندونيسيا في أغسطس القادم.

وسبق للمنتخب السوري، الفوز على نظيره السعودي في لقاء الجولة الثانية من التصفيات ضمن النافذة الأولى، بنتيجة 75-70 نقطة، بعد اللجوء لوقت إضافي.

وكان هذا الفوز الأول للمنتخب السوري في التصفيات، قبل أن يحقق فوزه الثاني على حساب إيران في الجولة الماضية، ويحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين، وهو ذات رصيد المنتخب السعودي، علما بأن نظام التصفيات يحسم أي تساو بالنقاط من خلال اللجوء للمواجهات المباشرة.

ووفقا لهذه الحسابات، فيمكن لمنتخب سوريا ضمان التأهل، شرط الفوز على السعودية وعدم تحقيق قطر الفوز على إيران خلال لقائهما ضمن هذه النافذة اليوم أيضا.

المصدر : RT

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