ليبيا – أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند على أن موقف الولايات المتحدة من التدخل التركي والروسي واضح ويتوافق مع الرغبة القوية لمعظم الليبيين على النحو المبين في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر، الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، بأنه يجب على جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا.

نورلاند أضاف في حوار مع موقع ” الجمهورية اون لاين” المصري بأن بلاده أوضحت في الأمم المتحدة أن القوات التركية، والقوات الروسية المسماة فاغنر، بالإضافة إلى المقاتلين السوريين والتشاديين والسودانيين وغيرهم من المقاتلين على جانبي الصراع، بحاجة إلى مغادرة البلاد.

وتابع :” يجب احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وأرى أن رحيل القوات الأجنبية خطوة أساسية لليبيين لاستعادة سيادتهم”.

وبشأن آلية تحقيق مطلب خروج هذه القوات قال :” لا نتوهم أن هذا سيكون سهلًا، لكننا نستكشف مع شركائنا طرقًا يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ خطوات تدريجية ومتبادلة لرحيل هذه القوات”.

وبشأن إمكانية إجراء الانتخابات في ظل وجود هذه القوات قال :” لا ينبغي استخدام وجود تلك القوات كذريعة لتأخير الانتخابات، على العكس، فإن الحكومة الليبية المتمكنة وذات السيادة ستقوم بعد الانتخابات في ديسمبر بتعزيز صوت الشعب الليبي الذي يسعى إلى رحيل هذه القوات، وتمكن ليبيا من اختيار مجموعة من الشركاء للتعاون الأمني ​​في المستقبل ممن يمكنهم مساعدة ليبيا، وتلبية متطلبات الأمن القومي بطريقة تعزز الاستقرار الإقليمي بدلًا من تقويضه”.

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