واشنطن – أكدت وزارة الخارجية الأمريكية امس إن الولايات المتحدة ترى ضرورة لوجود مطار “عامل وآمن” للحفاظ على وجود دبلوماسي دولي في العاصمة الأفغانية كابل.

جاء ذلك بعد يوم من رفض حركة “طالبان” اقتراح تركيا بإبقاء قواتها لحراسة وإدارة مطار حامد كرزاي الدولي بعد رحيل باقي القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة.

وأثار موقف “طالبان” تساؤلات لدى الولايات المتحدة ودول أخرى ومنظمات دولية لها بعثات في كابل بشأن سبل إجلاء أفرادها من البلد الآسيوي في حال نشوب قتال يهدد العاصمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في رده على بيان “طالبان”: “نؤكد أن وجود مطار عامل وآمن ضروري لأي وجود دبلوماسي دولي وسيفيد المسافرين الأفغان والاقتصاد الأفغاني”.

ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل. لكن تعليقاته تبدو رسالة إلى “طالبان” بأن الدول التي لها بعثات دبلوماسية في كابول قد تضطر لإغلاقها ما لم تشعر بأنه يمكن لدبلوماسييها الوصول بأمان إلى مطار عامل.

المصدر: وكالات

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