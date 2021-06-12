ليبيا – أكدت وزارة الداخلية متابعتها وبأهتمام بالغ ما نشر عبر بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما ذكر بأنه إلغاء لمكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية .

وزارة الداخلية أصدرت بيان حرصا منها على تبيان الحقيقة وتوضيح بعض الخلفيات الهامة حول هذا الموضوع جاء فيه:”استشعاراً لأهمية تنظيم العمل بكافة المكونات التابعة للوزارة بما يضمن تأديتها لمهامها المناطة بها بالشكل المطلوب في خدمة أمن الوطن والمواطن وتعزيز حرية الانسان وصون كرامته وتطوير كافة الاليات التي يمكن من خلالها تنفيذ ذلك”.

وتابعت”وفي إطار مراجعتها للعديد من الاجراءات السابقة المعمول بها بالوزارة والتي من ضمنها أسس وأساليب العمل واختصاصات مكتب حقوق الانسان التابع للوزارة فقد سارعت وزارة الداخلية إلى البحث عن السبل الكفيلة بضمان نجاح الجانب المتعلق بحقوق الانسان ضمن هيكليتها بحيث تم إعادة تفعيل اختصاصات المكتب تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية بالوزارة باعتباره من ضمن الاختصاصات الأصيلة لهذه الادارة وتضمينه مهام تواكب ظروف وطبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا”.

وزارة الداخلية أكدت بأنه قد تم تكليف عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين لتولي مهام إنجاز هذا الهدف وبناء قواعد أساسية للعمل الأمني والشرطي لمكونات الوزارة كافة وبالتالي الخروج بنتائج تخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن وتسهم في تعزيز حقوق الانسان والمحافظة عليها فعلا لا قولا .

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن هذه النتائج ستظهر أمام الرأي العام في الفترة القادمة من خلال سلسلة من الاجراءات والمهام التي أسندت للمكتب خصوصا وإن الوزارة حريصة جدا على صون كرامة وحقوق الانسان.

Share and Enjoy ! 0 Shares