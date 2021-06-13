ليبيا – مواصلاً استفزازاته ومحاولات نسف جهود 5+5 قبل مؤتمر برلين القادم ، هاجم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار المشير خليفة حفتر، واتهمه بارتكاب جرائم حرب متناسيًا المجازر التي ترتكبها القوات التركية في سوريا مخلفة عشرات آلاف القتلى .

وقال أكار في كلمة نقلتها الأناضول بمقر قيادة القوات التركية في طرابلس، أمس السبت، عقب لقائه مع رئيس أركان الوفاق محمد الحداد الذي ظهر هزيلًا يسير خلف الوزير التركي إن “الهجمات التي شنها حفتر تسببت في مقتل أبرياء في ليبيا ويجب على العالم أن لا ينسى هذه الأفعال، ويجب أن يتذكر الجميع الأذى والمعاناة التي تسبب بها الانقلابي حفتر”.

وشدد أكار على ما أسماها علاقات الصداقة المتواصلة منذ 500 عام بين تركيا وليبيا في إشارة للحقبة العثمانية الاستعمارية ، مضيفا أن “تركيا هي وطن من أجل الليبيين، وليبيا وطن من أجل الأتراك”.

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بالمطلوب من أجل وحدة وأمن ليبيا، قائلا:” لذلك يجب فهم سبب وجودنا هنا جيدا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وفي إطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين ” في اشارة منه للاتفاقية الموقعة بين السراج واردوغان غير المعتمدة من قبل البرلمان الليبي .

المرصد – متابعات

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