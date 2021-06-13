ليبيا- أعلن الناطق باسم القوات البحرية في طرابلس مسعود إبراهيم إنقاذ 119 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو شواطئ أوروبا.
بيان صحفي صادر عن مسعود اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هؤلاء كانوا على متن زورق مطاطي، فيما تمكنت قوارب جهاز خفر السواحل في طرابلس تحركت فور تلقي نداء استغاثة بعد التجهز بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.
وأكد البيان أنه جرى فور إتمام عملية الإنقاذ إنزال المهاجرين غير الشرعيين في نقطة مرسي ديله بالزاوية، وتسليمهم إلى البحث الجنائي هناك، في وقت سيتابع فيه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار دوره الإنساني عملية رعايتهم واستكمال إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
وأضاف البيان: إن هذه العملية نفذتها قوات خفر السواحل في طرابلس على غرار العمليات التي سبقتها تأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية التابعة إلى دولة ليبيا.