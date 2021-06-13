القاهرة – أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسي من قبل الدول الأعضاء بالجامعة في قضية مفاوضات سد النهضة.

وأضاف أن هذا الدعم، هو الذي قررت مصر والسودان الحصول عليه خلال الاجتماعات التي ستجري في الدوحة، الثلاثاء المقبل.

وأشار زكي، في اتصال هاتفي مع برنامج “كلمة أخيرة” والمذاع عبر قناة “أون أي” المصرية إلى أن “قطر هي دولة الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري” للجامعة، مبينا في الوقت نفسه أنه “عقب هذا الاجتماع سيعقد اجتماع طلبته مصر والسودان بخصوص سد النهضة، يليه اجتماع آخر للجنة التي تشكلت في 11 يونيو لضم الأزمة التي كانت تمر بها فلسطين والمواجهات التي حدثت بين فلسطين وإسرائيل في القدس”.

ولفت إلى أن الحصول على الدعم في هذه الأزمات هو دعم مقدر ومهم، سواء من الدول العربية، أو أي دول أخرى تربطها بها علاقات طيبة، مشددا في الوقت نفسه على أن “الجانب الإثيوبي ماض في تعنته وفي أسلوبه” وقال: “ولكن لا يعيب الموقف المصري والسوداني في حصولهما على دعم من مختلف الأطراف الدولية، وحال اكتمال هذا الدعم من الممكن وضع الموقف الإثيوبي في عزلة قد تدفعه لمراجعة حساباته”.

المصدر: الشروق

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