الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بغارات في مأرب

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بغارات في مأرب

اليمن – أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، امس تدمير تعزيزات لجماعة “أنصار الله” الحوثية، في قصف جوي نفذه التحالف العربي بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابع لوزارة الدفاع، عبر “تويتر”، إن “طيران التحالف استهدف تعزيزات تابعة للحوثيين شمال غربي مأرب وكبدهم خسائر في العتاد والأرواح”​​​.

وأشار المركز إلى تنفيذ طيران التحالف 6 غارات على محافظة صعدة معقل جماعة الحوثيين، تركزت على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق المحافظة الحدودية مع السعودية.

من جهتها أفادت قناة “المسيرة” التلفزيونية الناطقة باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 14 غارة جوية على مديرية صرواح غرب مأرب، واستهدف بغارة مديرية مدغل شمال غربي المحافظة.

المصدر: وكالات

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