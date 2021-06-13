العراق – كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر عن تخصيص الحكومة ثلاثة مليارات دولار لضبط السوق والسيطرة على ارتفاع أسعار صرف العملات.

وقال كوجر ان البنك المركزي خصص ثلاثة مليارات دولار من السيولة المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بهدف ضبط السوق والسيطرة على أسعار المواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، مبينا ان البنك المركزي يبيع يوميا أكثر من مئتي مليون دولار في مزاد العملة لغرض السيطرة على السوق، إلا إن ارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة جاء نتيجة العرض والطلب على العملة الأجنبية.

وكالات

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