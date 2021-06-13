ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا موسعًا مع وزير الصحة علي الزناتي أمس السبت، بحضور مديري إدارات الوزارة وعدد من مسؤولي المراكز والجهات الصحية.

الزناتي رحب برئيس الحكومة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، وناقشا عددًا من الملفات الصحية الهامة، كان أبرزها توفير احتياجات قطاع الصحة من مختلف بنود الإمداد الطبي بشكلٍ انسيابي، إلى جانب تحقيق التنسيق والتكامل بين القطاعات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الصحية، التابعة لوزارة الصحة ومجلس الوزراء.

من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة على ضرورة تسوية أوضاع العناصر الطبية والطبية المساعدة، ممن لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات، مشيرًا إلى أهمية وضع تصورات قابلة للتطبيق بشأن رفع مرتبات العاملين بالقطاع.

وعلى نحو متصل، أثنى الدبيبة على الجهود التي تبذلها العناصر الطبية والطبية المساعدة خلال جائحة كورونا.

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