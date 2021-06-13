ليبيا – أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح قرب الانتهاء من معظم الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة عبر الاقتراب من إكمال أول مراحل التجهيزات.

السايح أوضح في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” تابعتها صحيفة المرصد أن الهدف هو إكمال المرحلة الأولى في الـ15 من يونيو الجاري، فضلًا عن إنهاء التجهيزات والاستعدادات للإدارة العامة ‏والمكاتب الانتخابية.

وأضاف السايح: إن المفوضية ستشرع في تنفيذ المرحلة في الـ4 من يوليو المقبل؛ إذ لن يكون هنالك أي تأخير في ‏المرحلة الأولى؛ لأنها ليس لها علاقة بالقاعدة الدستورية أو القوانين ‏الانتخابية، فيما ستنتظر المفوضية استلام القوانين لتكون مستعدة بصورة كاملة للدخول مباشرة في مرحلة ‏التنفيذ.‏

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