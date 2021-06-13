اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية سبل دعم انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية، من خلال دعوة جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم للمشاركة، وتغليب الروح الوطنية، ونشر قيم التصالح والعمل الجاد لترسيخ ثقافة التداول السلمي للسلطة.

بدوره، أثنى الوفد على الجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل نجاح المسار الديمقراطي، مثمنين الدور الحيادي الذي حافظت عليه المفوضية، لما يمثله من دعم لمستويات الثقة لدى الناخبين، وتحقيق مبادئ النزاهة والمصداقية.