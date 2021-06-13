ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد ممثلين عن المجلس الأعلى للمصالحة، لبحث أوجه الدعم والتعاون الذي يمكن أن يقدمه المجلس من أجل نجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم.
اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية سبل دعم انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية، من خلال دعوة جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم للمشاركة، وتغليب الروح الوطنية، ونشر قيم التصالح والعمل الجاد لترسيخ ثقافة التداول السلمي للسلطة.
بدوره، أثنى الوفد على الجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل نجاح المسار الديمقراطي، مثمنين الدور الحيادي الذي حافظت عليه المفوضية، لما يمثله من دعم لمستويات الثقة لدى الناخبين، وتحقيق مبادئ النزاهة والمصداقية.