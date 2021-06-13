ليبيا – عثرت سلطات ليبيا على جثة شاب في الصحراء متحللة بشكل كامل وبجانبها هويته التي كشفت أنه يدعى محمود عبد العليم عزوز محمد مصري الجنسية.

ووفقًا لما جاء في صحيفة صدى الأمة المصرية وتابعته صحيفة المرصد، فإن محمد البالغ من العمر 18 عامًا من قرية تطون التابعة لمركز إطسا في محافظة الفيوم، فيما تم العثور على جثته في منطقة في صحراء غرب حقل البستر في شرق ليبيا مع ترجيح وفاته بسبب الجوع والعطش وحرارة الشمس.

ويرجح أن تكون الوفاة قد حدثت بعد أن ضل محمد الطريق خلال رحلته لدخول الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، في وقت تم فيه التواصل مع أهله لإنهاء جميع الإجراءات القانونية لعودة ما تبقى من جثته لوطنه.

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