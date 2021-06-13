ليبيا – قال المحلل السياسي محمود العمامي إن تركيا تدرك جيدًا أن المجتمع الدولي ليس جادًا في الضغط عليها من أجل الخروج من ليبيا، وسحب المرتزقة الذين جاءت بهم إلى غرب البلاد.

العمامي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” اليوم الأحد أوضح أن كل خطوات تركيا منذ أول يوم لتدخلها في ليبيا، مرصودة أمميًا ودوليًا، ومع هذا لم تتدخل أي قوة لردعها عما فعلته، وتفعله.

وأضاف العمامي: “اتكاء تركيا على تفاهمات تعتبرها اتفاقيات، هي مسألة غير كافية قانونيًا لتبرير وجودها. طريقة وأسلوب توقيع هذه التفاهمات تدحضها عدة حجج قانونية، منها أن هذه الاتفاقيات لم تُعتمد من السلطة التشريعية حسب القانون الليبي أي البرلمان، كما أنها وُقّعت دون مراعاة للقواعد الدبلوماسية والقانونية”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن ما يدحض شرعية هذه التفاهمات، أنها وقعت بشكل منفرد من قبل رئيس حكومة الوفاق السابق، فائز السراج، وهو ما يتعارض مع اتفاق الصخيرات، الذي ينص في أحد بنوده على تقييد المجلس الرئاسي في إصدار قراراته بالإجماع بين أعضائه التسعة.

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