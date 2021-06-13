ليبيا – قال المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إن كل الدلائل تشير إلى أن تنظيم الإخوان هو من مهد الجنوب لانتشار الجماعات المتطرفة والإرهابية، سعيًا منه لاستغلالهم للحصول على مكاسب سياسية.

الفيتوري وفي حديث لـ “سكاي نيوز عربية ” اليوم الأحد، أوضح أن الجميع على يقين أن العصابات الإرهابية التي يقاتلها الجيش الآن في الجنوب والتي تستهدف رجاله هم بقايا تنظيم “داعش” الإرهابي والقاعدة الذين طردهم الجيش من مدينتي بنغازي ودرنة شمال شرقي ليبيا.

وبين أن هذه التنظيمات كان يدعمها الإخوان بعد انطلاق عملية الكرامة وفور تغلب الجيش عليهم مهد الإخوان لهم الجنوب الليبي للتمركز فيه سعيًا منه لاستغلالهم بعد ذلك لمهاجمة الجيش، وحتى يقفوا حجر عثرة أمامه في تحقيق الأمن.

وأشار إلى أن عملية شحن الإرهابيين للجنوب كانت بعد هروبهم من بنغازي ودرنة عبر البحر إلى مصراتة، ومن ثم تم نقلهم جوًا إلى هناك، مرجحًا أن تكون العملية الأخيرة التي راح ضحيتها ضابطان جاءت كرد فعل من هذه التنظيمات على الضربة الأخيرة التي نفذها الجيش قبل يومين من الحادث، حيث اعتقل ثلاثة عناصر إرهابية بينهم قيادي في الجنوب.

الفيتوري طالب المجتمع الدولي بالوقوف بحزم ضد التنظيمات الإرهابية التي يستغلها تنظيم الإخوان سياسيًا، ورفع الحظر عن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر فهو المؤسسة الوحيدة التي أثبتت في ليبيا أنها تقاتل الإرهاب وتهاجمه.

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