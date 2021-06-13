العراق – حث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، شركة سيمنس على تجاوز مواضع التلكؤ، فيما وجه وزارة الكهرباء بتسريع إجراءات العمل مع الشركة لتأمين الطاقة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان أن الكاظمي استقبل المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة كريستيان بروك ووفد الشركة المرافق له، بحضور القائم بالأعمال الألماني في العراق، وجرى خلال اللقاء بحث تطبيق خارطة طريق التعاون الموقعة بين العراق والشركة، وسبل تجاوز ما تواجهه من عقبات في التنفيذ، وأضاف البيان أن الكاظمي وجه وزارة الكهرباء بتسريع إجراءات العمل مع شركة سيمنس بما يؤمّن تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن على المديين القصير والمتوسط.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة سيمنس أن الشركة تفتخر بعمق شراكتها التطويرية مع العراق، وثقته بأن مراحل التنفيذ المختلفة ستشهد تسارعاً في الإتمام، سيما وان المرحلة الأولى قد شارفت على الاكتمال.

المصدر : و ا ع

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