إسرائيل – يعقد الكنيست الإسرائيلي الأحد جلسة خاصة حول المصادقة على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة زعيم حزب “يامينا”، نافتالي بينيت، ما يتوقع أن يطيح بسلطة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان: “بالتوافق مع قرار لجنة التنظيم يجتمع الكنيست يوم الأحد في الساعة 16:00 لجلسة عامة خاصة لانتخاب رئيس للكنيست في الدورة الـ24 والمصادقة على تشكيلة الحكومة الـ36 للبلاد برئاسة النائب نافتالي بينيت”.

وأضاف البيان أن بعد ذلك سيقدم رئيس الحكومة ورئيس الوزراء التالي، يائير لابيد، والوزراء “قسم الولاء لدولة إسرائيل”.

وأبلغ لابيد، زعيم حزب “هناك مستقبل”، يوم 2 يونيو الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأنه توصل إلى اتفاق مع زعماء قوى سياسية أخرى حول تشكيل حكومة جديدة تنهي حكم نتنياهو الذي بقي على السلطة لفترة قياسية.

وينص الاتفاق على تولي بينيت رئاسة الوزراء لأول سنتين من عملها ليستبدله لاحقا لابيد.

المصدر: وكالات

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