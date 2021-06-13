ليبيا – اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اللواء خالد المحجوب، تنظيم الإخوان بأنه صاحب المصلحة الرئيسة في عدم الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن بعض الأطراف تسعى إلى خلق الفوضى وعرقلة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

المحجوب وفي لقاء مع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس السبت أوضح أن كل هذه التنظيمات والمجموعات الإرهابية ولدت من رحم تنظيم الإخوان، الذي يستعمل هذه المجموعات، سواء كانت مؤدلجة دينيًا أو عصابات تعمل في تهريب الوقود والبشر، لافتًا إلى أن الإخوان أصحاب مصلحة كبيرة في عدم الاستقرار.

وعلق المحجوب على زيارة الوفد التركي إلى العاصمة طرابلس أمس السبت، مؤكدًا أن تنظيم الإخوان جلب تركيا فتحولت من داعم لهم إلى محتل لليبيا.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان هو من سهل الوجود التركي في ليبيا، منوهًا إلى أن الليبيين لن يسكتوا على الاحتلال التركي.

وطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى أن تركيا تتحكم بالمشهد في طرابلس وتفرض وجودها بالأمر الواقع.

ورأى المحجوب أن العاصمة طرابلس محتلة من قبل تركيا، لافتًا إلى أن الوفد التركي دخل طرابلس بكل عنجهية، وبدون أي تنسيق مع السلطات الليبية، موضحًا أن تركيا لم تظهر أي بوادر لاحترام سيادة ليبيا.

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