أستراليا – حطمت السباحة الأسترالية كايلي ماكون، الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر على الظهر، بتسجيلها اليوم الأحد، زمن 57.54 ثانية، في التصفيات الأسترالية المؤهلة لأولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وتقدم ماكون (19 عاما)، مستويات رائعة هذا العام، ونجحت في تجاوز الرقم المسجل باسم غريمتها الأمريكية ريغان سميث (57.57 ثانية)، الذي حققته في بطولة العالم عام 2019.

أما المخضرمة الأسترالية، إيميلي سيبوم، فقد سجلت زمن 58.58 ثانية، وحجزت أيضا مقعدها في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الرابعة.

وقالت ماكون والدموع في عينيها بعد فوزها وتأهلها لأولمبياد طوكيو: “لا يمكنني أن أصدق ما حصل.. كان عاما صعبا بالنسبة لي ولعائلتي. مرت عشرة أشهر منذ وفاة والدي. لذا أعتقد أنه سيكون فخورا جدا بي”.

ومن المتوقع أن تتأهل ماكون أيضا إلى الأولمبياد عن سباق 200 متر على الظهر، بعد أن سجلت مؤخرا رابع أسرع زمن في التاريخ، بالإضافة إلى سباق 200 متر سباحة متنوعة التي حققت فيها أسرع وقت هذا العام.

وكانت أستراليا، حققت عشر ميداليات في السباحة في أولمبياد ريو عام 2016، معادلة إنجاز لندن قبلها بأربعة أعوام، ولكن يبقى الإنجاز الأفضل لأستراليا في بكين عام 2008 مع 20 ميدالية.

المصدر: أ ف ب

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