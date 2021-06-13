ليبيا – شدد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السيسي لجماعة الاخوان المسلمين على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل.

موقف المشري جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس تابعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه بالوفد التركي الزائر إلى ليبيا برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وفيه تم التطرق إلى الموضوعات المطروحة في مؤتمر برلين 2 المؤمل عقده في يوينو الجاري.

وأضاف البيان: إن المشري أكد أهمية ضمان نزاهة الانتخابات ومعاقبة المعرقلين لها، في وقت يحق فيه للشعب الليبي أن يقول كلمته في مشروع الدستور المُعدِّ من قبل الهيئة التأسيسية والمطعون فيه قضائيًا، فيما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وبحسب البيان تم تدارس سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي، فيما ثمن المشري دور أنقرة الداعم للاستقرار في ليبيا.

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