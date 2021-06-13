ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وفدًا تركيًا رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وأشار بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي إلى أن الوفد التركي جدد خلال الاجتماع الذي حضره وزيرة الخارجية ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش وخالد التيجاني، دعم تركيا لاستقرار ووحدة ليبيا. فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأوضح البيان أن المنفي شدد على أهمية تعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما تم خلال اللقاء متابعة مخرجات ونتائج اللقاءات السابقة، بداية من زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا في مارس الماضي وما تلاها من زيارات بين البلدين.

وبحسب البيان بين الوفد التركي أهمية استمرار التعاون بمجالات تدريب المؤسسات الأمنية والشرطية وإزالة الألغام وملفات الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة للتشاور بشأن مؤتمر برلين 2 ودعم المسار السياسي وتوحيد الجهود الإقليمية لتحقيق توافق دولي يدعم استقرار وأمن ووحدة ليبيا.

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