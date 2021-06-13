ليبيا – علق رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب على عرقلة إزاحة الصديق الكبير عن مصرف ليبيا المركزي، بضغط وتدخل من عدة دول منها بريطانيا.

الميهوب اعتبر في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن “بريطانيا من الدول التي لديها مخابرات متمرسة في التغلغل في مفاصل الدولة التي تتحكم فيها، لذلك العمل هو مخابراتي بإمتياز والعمل غرب البلاد خارج سيطرة البرلمان والقوات المسلحة، وماحدث مستهجن وغير مقبول بان تتدخل بريطانيا في الشأن المالي والمصرف المركزي واصدار التعليمات لمزيد من التجويع للشعب الليبي”.

ورد على ما تناولته بعض التقارير بشأن تورط الصديق الكبير في عمليات غسيل الأموال وعضويته في شركات ومصارف قائلًا: “هذه أمور أمنية، وأعتقد أنه سيتم المراسلة في هذا الشأن للحصول على الدلائل والمستندات التي تثبت الكلام أو تفنده، التقارير يفترض أن تأتينا من مكان الحدث، ومكان الحدث خارج سيطرتنا”.

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