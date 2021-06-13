بيت المال وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد قال: “هناك اجتماع في هذه الأثناء مع القادة بشأن فتح الطريق الساحلي الواصل بين شرق البلاد وغربها، وغدًا سنعقد اجتماعًا مع لجنة (5+5)، وسنوجه رسالة للقائد الأعلى محمد المنفي بالنتائج”.

وحول سبب تأخر توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، أكد بيت المال أن لسبب يرجع لمحاولة ما وصفه بـ” عسكرة الدولة ” والتشظي، والصراع الحاصل بين الشرق والغرب، وعدم استقرار البلاد منذ 2014.

بيت المال شدد على أهمية إنجاح الانتخابات العامة في ليبيا، المفترض إقامتها في ديسمبر المقبل؛ مبينًا أنه من الممكن إجراء الانتخابات حتى في حالة الانقسام الحالي.