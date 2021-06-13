تركيا – أفادت وزارة الدفاع التركية بتعرض مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا والخاضعة لسيطرة تركيا، امس لهجوم صاروخي على يد القوات الكردية طال مستشفى وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن “إرهابيين” في تنظيم “وحدات حماية الشعب” الكردية بمنطقة تل رفعت شنوا “هجوما دنيئا” على مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا، حيث قصفوا برشقات مدفعية وصاروخية مستشفى “الشفاء”.

وأكدت الوزارة أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة عدد كبير من الآخرين، مشيرة إلى أن القوات التركية استهدفت مواقع “وحدات حماية الشعب” على الفور.

وذكرت الوزارة أنه “تم إبلاغ روسيا بهجوم وحدات حماية الشعب الدنيء الذي استهدف المدنيين الأبرياء بشكل مباشر”، مضيفة: “يجب أن يعلم الإرهابيون، أعداء الإنسانية، أنهم سيدفعون بالمثل ثمن هذه الهجمات”.

وسبق أن أعلنت سلطات ولاية هطاي التركية عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 27 آخرين جراء الهجوم الذي نسبته إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية.

وذكرت الولاية في بيان أن مسلحي التنظيم أطلقوا صواريخ من طراز “غراد” وقذائف مدفعية من مدينة تل رفعت المجاورة في محافظة حلب أصابت قسم الطوارئ بمستشفى “الشفاء”.

وأكدت أن الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي، أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقا حول الهجوم.

وسيطرت القوات التركية على عفرين شمال محافظة حلب السورية جراء عملية “غصن الزيتون” ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها تنظيما إرهابيا وذراعا لـ”حزب العمال الكردستاني” وكانت تسيطر على المدينة منذ العام 2012.

وتخضع تل رفعت التابعة لمحافظة حلب لسيطرة المقالتين الأكراد منذ العام 2016، حيث يستخدمونها موطئ قدم عسكريا مهما.

المصدر: وكالات

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